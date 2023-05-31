РФ оголосила у розшук двох колишніх міністрів оборони та ексначальника Генштабу України
У середу, 31 травня, МВС Росії оголосило у розшук колишніх міністрів оборони України Степана Полторака і Валерія Гелетея, а також ексначальника Генштабу Віктора Муженка
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
ЗМІ пишуть, що українських посадовців звинувачують у "геноциді цивільного російськомовного населення на Донеччині".
За якою саме кримінальною статтею розшукують українських посадовців наразі невідомо.
- 31 травня Росія оголосила у розшук головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського та командувача Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
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