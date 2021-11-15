РФ оголосила у розшук видавця сайту "Медиазона", який пише про права ув'язнених і свавілля силовиків

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МВС РФ.



"Засновника Mediazona Петра Верзілова оголошено в розшук за підозрою в кримінальному злочині", - йдеться у повідомленні.



Водночас "Медиазона" повідомляє у Telegram, що Верзілова оголосили в розшук ще у січні 2021 року у кримінальній справі, яку відкрили щодо нього в липні 2020 року за статтею про приховування другого громадянства.



Видання зазначає, що крім паспорта РФ Верзілов має громадянство Канади і наразі перебуває поза територією Росії.

29 вересня Мін’юст РФ включив видання "Медиазона", його головреда Сергія Смірнова та видавця Петра Верзілова до переліку "іноземних агентів".