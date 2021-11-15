РФ оголосила у розшук видавця сайту "Медиазона", який пише про права ув'язнених і свавілля силовиків
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило у розшук Петра Верзілова - видавця російського інтернет-ЗМІ "Медиазона", що відоме публікаціями про порушення прав ув'язнених і свавілля силовиків як у пенітенціарній системі, так і щодо активних громадян
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МВС РФ.
"Засновника Mediazona Петра Верзілова оголошено в розшук за підозрою в кримінальному злочині", - йдеться у повідомленні.
Водночас "Медиазона" повідомляє у Telegram, що Верзілова оголосили в розшук ще у січні 2021 року у кримінальній справі, яку відкрили щодо нього в липні 2020 року за статтею про приховування другого громадянства.
Видання зазначає, що крім паспорта РФ Верзілов має громадянство Канади і наразі перебуває поза територією Росії.
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