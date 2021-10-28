РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли
У Росії вперше з початку пандемії виявили 40 096 випадків зараження коронавірусом за добу
Про це повідомляє оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом.
У Росії встановлено новий антирекорд за кількістю виявлених за добу нових випадків COVID-19. За минулу добу їх було 40 096, і це максимальний показник у країні з початку пандемії.
У свою чергу, в країні померло 1159 пацієнтів. Цей показник також став рекордним.
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