РФ оновила рекорд заражень і смертності від COVID-19: за добу захворіли понад 40 тис. осіб, 1159 пацієнтів померли

Про це повідомляє оперативний штаб РФ по боротьбі з коронавірусом.

У Росії встановлено новий антирекорд за кількістю виявлених за добу нових випадків COVID-19. За минулу добу їх було 40 096, і це максимальний показник у країні з початку пандемії.

У свою чергу, в країні померло 1159 пацієнтів. Цей показник також став рекордним.

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