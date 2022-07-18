Про це інформує Економічна Правда з посиланням на російські медіа

"Якщо рішення суду витримає апеляцію, це буде вже другий оборотний штраф для Google в Росії за останній рік. У грудні 2021 року цей же суд ухвалив стягнути з корпорації в Росії близько 7,2 млрд рублів штрафу", - пишуть російські ЗМІ.

Компанія безрезультатно оскаржувала штраф в суді, проте згодом у Роскомнадзорі заявили про повне стягнення штрафу з Google.

У червні Роскомнадзор склав новий протокол щодо Google - за повторне невидалення матеріалів на YouTube. Як зазначається, Роскомнадзор виявив у відеоролику "недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції" - як відомо, саме так пропутінські пропагандисти називають повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України.