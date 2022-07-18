РФ оштрафувала Google на $400 млн за невидалення з YouTube "забороненої в Росії інформації"
Московський суд призначив Google оборотний штраф у 21,08 млрд рублів ($400 млн) за повторне невидалення з YouTube "забороненої в Росії інформації"
Про це інформує Економічна Правда з посиланням на російські медіа
"Якщо рішення суду витримає апеляцію, це буде вже другий оборотний штраф для Google в Росії за останній рік. У грудні 2021 року цей же суд ухвалив стягнути з корпорації в Росії близько 7,2 млрд рублів штрафу", - пишуть російські ЗМІ.
Компанія безрезультатно оскаржувала штраф в суді, проте згодом у Роскомнадзорі заявили про повне стягнення штрафу з Google.
У червні Роскомнадзор склав новий протокол щодо Google - за повторне невидалення матеріалів на YouTube. Як зазначається, Роскомнадзор виявив у відеоролику "недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції" - як відомо, саме так пропутінські пропагандисти називають повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України.
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