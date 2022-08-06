РФ переміщує з Білорусі на Південь України десятки вагонів з боєприпасами, - військовий експерт Машовець

Такі дані ввечері у суботу, 6 серпня 2022 року, навів у себе на фейсбуці український військовий експерт, полковник Костянтин Машовець.

"Противник продовжує поповнювати запаси своїх ОВТ (озброєнь і військової техніки - ред.) та боєприпасів за рахунок Білорусі. У перших числах серпня ц.р. на залізничній станції "Брянск-2" був зафіксований ешелон з БП (25 вагонів), що прибули із залізничної станції "Орша" (Вітебська обл., Білорусь). Крім того, із залізничної станції "Гомель" через станцію "Клинці" (Брянська обл.) до "Гуково" (Ростовська обл.) прослідував ешелон з БП (30 вагонів) та ще один ешелон із ОВТ (30 платформ)", - зазначив Машовець.

Загалом, за словами полковника, військово-політичне керівництво Білорусі планує зняти з довготривалого зберігання близько 12 тисяч тон боєприпасів.

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Костянтин Машовець підкреслює, що такі обсяги боєприпасів йдуть саме на Південь України.

"Судячи зі всього, розгорнуте командуванням військ противника в Півдній операційній зоні потужне угрупування військ Східного ВО (військового округу - ред.) досягне стану оперативної готовності десь між 8-10.08.2022р. Думаю, саме з цього моменту слід почати очікувати якихось "різких стрибків та рухів" противника на трьох можливих напрямках його активних дій - Миколаївському, Криворізько - Нікопольскому та Запорізькому", - підсумував Костянтин Машовець.

Аналітики з Defense Express заявляють про зосередження росіянами 28 батальйонних тактичних груп у південній частині України.

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