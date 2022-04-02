РФ піде з усіх територій, крім Півдня і Сходу України та спробує там наглухо окопатися, аби диктувати умови, - Подоляк

Про це Подоляк написав у twitter.

На думку радника ОП, тривалого, виснажливого для РФ конфлікту не буде.

"Афганізації" і тривалого, виснажливого для РФ конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім Півдня і Сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - написав Подоляк.

