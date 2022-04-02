РФ піде з усіх територій, крім Півдня і Сходу України та спробує там наглухо окопатися, аби диктувати умови, - Подоляк
Радник Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, що Росія піде спробує зміцнити свої позиції на Півдні та Сході України, аби потім диктувати свої умови на переговорах
Про це Подоляк написав у twitter.
На думку радника ОП, тривалого, виснажливого для РФ конфлікту не буде.
"Афганізації" і тривалого, виснажливого для РФ конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім Півдня і Сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати і диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі", - написав Подоляк.
- Радник Офісу президента Олексій Арестович 2 квітня заявив, що Збройні сили України в Київській області можуть впродовж двох днів відтіснити російських окупантів до кордону з Білоруссю.
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