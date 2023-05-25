РФ підробила дані відстеження суден, сформувавши в Чорному морі 65-кілометровий символ "Z"
З 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних суден були дистанційно підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового російського пропагандистського символу "Z" у Чорному морі
Про це ідеться у звіті британської розвідки.
Аналіз, проведений Geollect, показує, що з середини травня дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних судів були віддалено підроблені, щоб створити ілюзію 65-кілометрового російського символу "Z". Аналітики вказують, що проросійські суб'єкти, ймовірно, здійснили підробку як інформаційну операцію, імовірно, з метою підтримати моральний дух росіян напередодні очікуваного контрнаступу з боку України.
"Підробка АІС збільшує ризик морських аварій. Незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим", - додають фахівці, нагадуючи, що 24 травня атаки зазнав російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Сліди на зображенні вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що свідчить про те, що вони були підробленими.
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