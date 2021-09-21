РФ планує збільшити військові витрати в наступному році на 400 млрд рублів, - проєкт бюджету
Росія планує збільшити витрати на військові потреби в 2022 році на 400 млрд рублів (близько $5,476 млрд)
Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету РФ, передає "Радіо Свобода".
Відповідно до документу, загалом військові витрати Росії в 2022 році складуть понад 3,5 трлн рублів (близько $47,915 млрд).
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Крім того, проєктом держбюджету РФ передбачається, що в 2024 році витрати на військові потреби збільшать ще на 300 млрд рублів (близько $4,1 млрд).
Загалом влада РФ планує витратити на військові потреби впродовж найближчих трьох років 10,8 трлн рублів (близько $147,852 млрд).
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