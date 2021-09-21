РФ планує збільшити військові витрати в наступному році на 400 млрд рублів, - проєкт бюджету

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту держбюджету РФ, передає "Радіо Свобода".



Відповідно до документу, загалом військові витрати Росії в 2022 році складуть понад 3,5 трлн рублів (близько $47,915 млрд).



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Крім того, проєктом держбюджету РФ передбачається, що в 2024 році витрати на військові потреби збільшать ще на 300 млрд рублів (близько $4,1 млрд).



Загалом влада РФ планує витратити на військові потреби впродовж найближчих трьох років 10,8 трлн рублів (близько $147,852 млрд).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на 2022 рік заплановано рекордне в історії фінансування сектору безпеки й оборони.

У Конгресі США пропонують збільшити оборонну допомогу Україні на $50 млн.