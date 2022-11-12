РФ попередила Туреччину, що не впускатиме до Азовського моря завантажені за кордоном судна

Про це повідомило Головне управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонено", - ідеться в повідомлені.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

26 жовтня стало відомо, що окупанти планують відновити рух вантажівок пошкодженим Кримським мостом не раніше грудня 2022 року.

9 листопада британська розвідка заявила, що рух Кримським мостом буде відновлений не раніше вересня 2023 року.

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