РФ попередила Туреччину, що не впускатиме до Азовського моря завантажені за кордоном судна
Росія перекрила рух Керченською протокою до Азовського моря для суден, які були завантажені за межами країни
Про це повідомило Головне управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.
"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонено", - ідеться в повідомлені.
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