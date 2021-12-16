РФ сама визнала себе стороною збройного конфлікту, - МЗС про інформацію ростовського суду щодо присутності російських військ на Донбасі
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що визнання російським судом наявності військ РФ на Донбасі нівелює основний аргумент Москви про "внутрішньоукраїнський" конфлікт
Про це передає РБК-Україна.
"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - сказав Ніколенко.
Речник МЗС додав, що тепер Україні буде легше вести справи проти Росії в міжнародних судах, а російським юристам буде важче перекручувати факти.
"Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.
- Нагадаємо, російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України на території Донецької та Луганської областей. У матеріалах вказано, що обвинувачений постачав продовольство російським військовим, які знаходились на бойовому чергуванні в ОРДЛО.
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