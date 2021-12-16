РФ сама визнала себе стороною збройного конфлікту, - МЗС про інформацію ростовського суду щодо присутності російських військ на Донбасі

Про це передає РБК-Україна.

"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - сказав Ніколенко.

Речник МЗС додав, що тепер Україні буде легше вести справи проти Росії в міжнародних судах, а російським юристам буде важче перекручувати факти.

"Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.