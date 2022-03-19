РФ – серед головних корупціонерів-грабіжників: США платитимуть до $5 млн за допомогу в поверненні викрадених клептократами активів

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, передає "Еспресо. TV".

Спеціальна програма створена, щоб боротися з корупцією в іноземних урядах і надати допомогу Сполучених Штатів із виявлення та повернення вкрадених активів, конфіскації доходів від корупції та повернення цих активів країні, що зазнала збитків внаслідок корупційних дій. Одним із головних корупціонерів-грабіжників, які шляхом погроз, підкупу та махінацій привласнюють собі активи інших держав, було визнано Росію.

Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду РФ. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.

Якщо ви маєте докази причетності РФ до корупції в інших країнах, тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут.

Нагадаємо, у разі перемоги Росію визнають державою-терористом: Україна першою в світі судиться за Конвенцією про фінансування тероризму

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb