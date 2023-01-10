РФ скоротила артобстріли на деяких ділянках фронту в Україні до 75%, імовірно, через дефіцит озброєння, - CNN
Росія скоротила артобстріли на деяких ділянках фронту в Україні до 75%. Можливо, це пов'язано з дефіцитом озброєння в окупантів
Про це пише CNN.
Згідно з повідомленням, артилерійський вогонь Росії різко знизився порівняно з найвищим рівнем часів війни, у деяких місцях на 75 відсотків. Водночас видання зазначає, що американські та українські чиновники поки що не мають цьому чіткого та однозначного пояснення.
"Можливо, Росія обмежує артилерійські снаряди через низькі поставки, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед лицем успішних українських нападів", - пишуть журналісти.
"У будь-якому випадку, вражаюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", - додає видання з посиланням на оцінки представників США та України.
ЗМІ зазначає, що це також відбувається в той момент, коли Україна отримує посилену військову підтримку від своїх західних союзників.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що РФ має достатньо людського ресурсу, аби продовжувати війну проти України. Водночас окупанти не можуть продовжувати її з тією ж інтенсивністю, з якою починали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе