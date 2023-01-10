Про це пише CNN.

Згідно з повідомленням, артилерійський вогонь Росії різко знизився порівняно з найвищим рівнем часів війни, у деяких місцях на 75 відсотків. Водночас видання зазначає, що американські та українські чиновники поки що не мають цьому чіткого та однозначного пояснення.

"Можливо, Росія обмежує артилерійські снаряди через низькі поставки, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед лицем успішних українських нападів", - пишуть журналісти.

"У будь-якому випадку, вражаюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", - додає видання з посиланням на оцінки представників США та України.

ЗМІ зазначає, що це також відбувається в той момент, коли Україна отримує посилену військову підтримку від своїх західних союзників.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що РФ має достатньо людського ресурсу, аби продовжувати війну проти України. Водночас окупанти не можуть продовжувати її з тією ж інтенсивністю, з якою починали.

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