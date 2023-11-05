РФ створила псевдодобровольчі підрозділи на ТОТ: місцеві ігнорують службу на окупантів
Російські окупанти створили на тимчасово окупованих територіях псевдодобровольчі підрозділи, але місцеві відмовляються там служити
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Так, за оцінками ворога в батальйонах Судоплатова та Маргєлова, які створені колаборантами на Запоріжжі та Херсонщині відповідно, служить до 7% місцевих. Тобто більшість мешканців ТОТ проігнорували "добровольчі" батальйони", - зазначили у ЦНС.
У створених російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях псевдодобровольчих підрозділах велику частину особового складу становлять мешканці РФ та найманці з Сербії, що доводить, що місцеві не підтримують окупацію й ігнорують росіян.
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