РФ тримає напоготові в Чорному морі 16 ракет "Калібр"
У Чорному морі росіяни тримають напоготові три великі десантні кораблі та два надводні ракетоносії з 16 ракетами "Калібр"
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
У Чорному морі маневрують 12 російських бойових кораблів. Також напоготові до використання три великі десантні кораблі та два надводні ракетоносії з 16 ракетами "Калібр".
У зоні досягання цієї зброї залишаються актуальними загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів.
Українців закликали діяти чітко й оперативно в разі повітряних тривог і не довіряти сумнівній інформації, не поширювати її.
- 12 жовтня російський агресор завдав по території України трьох ракетних ударів.
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