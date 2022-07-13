Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині моря складається з двох надводних та двох підводних кораблів, а також 2 великі десантні кораблі.

Вони споряджені 24-ма крилатими ракетами типу "Калібр".

Звернення до українців

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу.

Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи.

Наша витримка і міць вражає цілий світ, тож, збережіть себе і Україну гідними, міцними і незламними.

Разом переможемо! Все буде Україна!", - пишуть у "Півдні".

Вдень, 12 липня, по Одещині було випущено 4 протирадіолокаційні ракети Х-31.

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