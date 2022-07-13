Про це інформує Washington Post.

Зазначається, що із 515 літаків, які перебували в лізингу на момент оголошення санкцій проти Росії, лізингодавці змогли повернути лише близько 80 суден.



Москва не припиняє спроби, аби зменшити та притупити вплив санкцій. Одна з таких галузей – авіація.



Згідно з даними та дослідженнями Cirium, на сьогодні російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків, а також низку авіазапчастин, які вони орендували у європейських компаній. Це змушує лізингові компанії подати $10 млрд доларів у вигляді страхових претензій,



"Санкції можуть служити довгостроковій меті ізоляції Росії. Але в короткостроковій перспективі вони не були такими болючими, як мали бути", — заявив Рісто Маеотс, виконавчий директор авіаційної компанії в Естонії, яка не змогла повернути кілька двигунів з Росії.



На його думку, крім того, попри активний арешт російських яхт по всьому світу, питання літаків є набагато важливішим.

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