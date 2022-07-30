РФ відправила частину своїх чорноморських кораблів на парад у Новоросійськ, - ОК "Південь"

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Також вони зазначили, що зараз на чатуванні лишено 2️ ракетних та 2 великих десантних кораблі.

"Загроза ракетних ударів по Одещині, ракетно-артилерійських обстрілів по інших регіонах в нашій операційній зоні лишається актуальною, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте укриттями та заходами безпеки", - пишуть в ОК "Південь"

Додамо, що день військово-морського флоту РФ відзначають 31 липня.

Нагадаємо, 10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів

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