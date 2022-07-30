РФ відправила частину своїх чорноморських кораблів на парад у Новоросійськ, - ОК "Південь"
Чорноморське угруповання ворожих кораблів напередодні дня військово-морського флоту РФ прямує в бік Новоросійська
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Також вони зазначили, що зараз на чатуванні лишено 2️ ракетних та 2 великих десантних кораблі.
"Загроза ракетних ударів по Одещині, ракетно-артилерійських обстрілів по інших регіонах в нашій операційній зоні лишається актуальною, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не нехтуйте укриттями та заходами безпеки", - пишуть в ОК "Південь"
Додамо, що день військово-морського флоту РФ відзначають 31 липня.
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