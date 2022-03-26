РФ використовує екстремістів з США для своєї пропаганди, – РНБО

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО.

У відомстві зазначають, що насправді з самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.

"Генрі Хоефт – представник американського екстремістського руху "Бугалу Бойз", який штурмував Капітолій у січні 2021 року, коли внаслідок озброєного зіткнення загинули люди. Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши з себе гуманітарного працівника, але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує, – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що наразі екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах. В РНБО наголошують, що вся інформація, оприлюднена навіть у західних ЗМІ, потребує ретельної перевірки.

Нагадаємо, Генштаб ЗС РФ змінив риторику про цілі повномасштабної війни проти України, що може свідчити про поступову зміну інформаційного підґрунтя для росіян.