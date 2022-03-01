РФ виплатить родинам загиблих у війні проти України окупантів по 11 тис. рублів

Про це інформує Верховна Рада України.



"Міноборони РФ виплачуватиме по 11 тис. рублів сім'ям загиблих російських солдатів у війни проти України", - ідеться в повідомленні.



За теперішнім курсом, 11 тис. рублів - це $50.

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