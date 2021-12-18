РФ вийшла з угоди про відкрите небо

Про це повідомляє РБК.

У червні 2021 року МЗС Росії попередила про це решту країн - учасниць договору.

"Цей крок має на увазі вихід і зі групи держав-учасниць, що включає нашу країну та Білорусь", - йшлося у заяві.

У відомстві наголосили, що Росія нібито "незважаючи на численні порушення угоди із боку США та їхніх союзників робила все можливе для збереження угоди".

Договір з відкритого неба (ДВН) — багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в тому числі США, РФ та Україною.

Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.

22 травня 2020 року президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати вийдуть із Договору про відкрите небо, і заявив, що таке рішення його змусила прийняти Росія.

22 листопада 2020 року США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо.