РФ втратила близько 50,6 тис. військових, 2097 танків, 237 літаків і 1194 системи артилерії з 24 лютого, - Генштаб ЗСУ
За добу Росія у війні з Україною втратила близько 460 військових, 36 броньованих машин, 20 танків і 15 артилерійських систем
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.З 24 лютого до 7 вересня рашисти під час війни в Україні втратили:
- особового складу – близько 50 610 (+460) осіб
- танків – 2097 (+20) од.
- бойових броньованих машин – 4520 (+36) од.
- артилерійських систем – 1194 (+15) од.
- РСЗВ – 300 (+4) од.
- засобів ППО – 156 (+0) од.
- літаків – 237 (+1) од.
- гелікоптерів – 208 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4)
- крилаті ракети – 214 (+5)
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од.
- спеціальної техніки – 109 (+0)
За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.
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