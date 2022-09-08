Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

З 24 лютого до 8 вересня російські окупанти під час війни в Україні втратили:

особового складу – близько 51 250 (+640) осіб

танків – 2112 (+15) од.

бойових броньованих машин – 4557 (+37) од.

артилерійських систем – 1126 (+32) од.

РСЗВ – 305 (+5) од.

засоби ППО – 159 (+3) од.

літаків – 239 (+2) од.

гелікоптерів – 210 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4)

крилаті ракети – 214 (+0)

кораблі /катери – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од.

спеціальна техніка – 110 (+1)

За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb