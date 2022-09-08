РФ втратила близько 51,2 тис. військових, 2112 танків, 239 літаків і 1126 систем артилерії за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
За добу Росія у війні з Україною втратила близько 640 військових, 37 броньованих машин, 15 танків і 32 артилерійські системи
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.
З 24 лютого до 8 вересня російські окупанти під час війни в Україні втратили:
- особового складу – близько 51 250 (+640) осіб
- танків – 2112 (+15) од.
- бойових броньованих машин – 4557 (+37) од.
- артилерійських систем – 1126 (+32) од.
- РСЗВ – 305 (+5) од.
- засоби ППО – 159 (+3) од.
- літаків – 239 (+2) од.
- гелікоптерів – 210 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4)
- крилаті ракети – 214 (+0)
- кораблі /катери – 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24) од.
- спеціальна техніка – 110 (+1)
За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.
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