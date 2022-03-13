РФ втратила можливість використовувати $300 млрд своїх резервів, - міністр фінансів
Росія через санкції не може скористатися майже половиною золотовалютних резервів - близько $300 млрд
Про це заявив міністр фінансів країни Антон Силуанов, передає Інтерфакс-Україна.
"Це приблизно половина тих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд, близько $300 млрд резервів тепер перебувають у стані, в якому ми не можемо їх використати", - сказав Силуанов.
Він додав, що частина золотовалютних резервів РФ перебуває в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається домовитись з Китаєм, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.
Силуанов зазначив, що через заморозку резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових.
"Нам необхідно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, цілу низку інших життєво необхідних товарів. Але - ще раз повторю - борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо поставилися до Російської Федерації і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів - саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті", - зазначив міністр.
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