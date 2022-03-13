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Головна війна з Росією РФ втратила можливість використовувати $300 млрд своїх резервів, - міністр фінансів

РФ втратила можливість використовувати $300 млрд своїх резервів, - міністр фінансів

13 березня, 2022 неділя
16:46
війна з Росією долар

Росія через санкції не може скористатися майже половиною золотовалютних резервів - близько $300 млрд

Про це заявив міністр фінансів країни Антон Силуанов, передає Інтерфакс-Україна.

"Це приблизно половина тих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд, близько $300 млрд резервів тепер перебувають у стані, в якому ми не можемо їх використати", - сказав Силуанов.

Він додав, що частина золотовалютних резервів РФ перебуває в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається домовитись з Китаєм, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

Силуанов зазначив, що через заморозку резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, зокрема боргових.

"Нам необхідно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, цілу низку інших життєво необхідних товарів. Але - ще раз повторю - борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо поставилися до Російської Федерації і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів - саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті", - зазначив міністр.

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Економіка
золотовалютні резерви
Антон Силуанов
Міністерство економіки
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