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РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1165 бронемашин, 353 танки, 125 систем артилерії, 57 літаків і 31 засобів ППО, – Генштаб
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військ на 15 день війни.
Відповідну інформацію розмістили на facebook-сторінці Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.лютого по 11 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 353 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1165 од,
- артилерійських систем – 125 од,
- РСЗВ – 58 од,
- засоби ППО – 31 од,
- літаків – 57 од,
- гелікоптерів – 83 од,
- автомобільної техніки – 558 од,
- кораблі та катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
- особового складу – 266,
- танків – 18 од,
- ББМ – 60 од,
- артилерійських систем – 2 од,
- РСЗВ – 2 од,
- засоби ППО – 2 од,
- автомобільної техніки vehicles – 32 од.
- Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про відкриття 11 березня гуманітарних коридорів із українських міст для евакуації мирних жителів із Маріуполя, Пологів, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Бучі, Гостомеля, Козаровичів, Микуличіна, Андріївки, Макарова і Бородянки.
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