РФ з 24 лютого втратила близько 18 300 військових, 647 танків, 330 систем артилерії, 147 літаків, 7 суден і 54 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни з Україною Росія втратила близько 18 300 військовослужбовців, 1844 бронемашини, 647 танків, 330 артилерійських систем, 107 ракетних систем залпового вогню, 54 засоби протиповітряної оборони, 147 літаків і 134 гелікоптери
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Крім того, окупанти втратили 1273 автомобілі, 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами, 7 кораблів, 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спецтехніки та 4 оперативно-тактичних ракетних комплекси.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
- Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 3 квітня двох ворожих винищувачів, гелікоптера і літака-ретранслятора Іл-22.
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