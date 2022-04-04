РФ з 24 лютого втратила близько 18 300 військових, 647 танків, 330 систем артилерії, 147 літаків, 7 суден і 54 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.



Крім того, окупанти втратили 1273 автомобілі, 76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами, 7 кораблів, 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 25 одиниць спецтехніки та 4 оперативно-тактичних ракетних комплекси.



"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили у Генштабі ЗСУ.



Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 3 квітня двох ворожих винищувачів, гелікоптера і літака-ретранслятора Іл-22.