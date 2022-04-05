РФ з 24 лютого втратила близько 18 500 військових, 1858 бойових броньованих машин і 332 систем артилерії, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни з Україною Росія втратила близько 18 500 військових, бойових броньованих машин - 1858, 676 танків, 332 систем артилерії, 150 літаків, 7 суден та 4 пускові утсановки ТРК
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
Загалом станом на 5 квітня втрати ворога складають:
особового складу - близько 18500 осіб
танків ‒ 676 од
бойових броньованих машин ‒ 1858 од
артилерійських систем – 332 од
РСЗВ - 107 од
засоби ППО - 55 од
літаків – 150 од
гелікоптерів – 134 од
автомобільної техніки - 1322 од
кораблі /катери - 7 од
цистерн з ПММ - 76
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Генштаб додає, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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