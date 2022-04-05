РФ з 24 лютого втратила близько 18 500 військових, 1858 бойових броньованих машин і 332 систем артилерії, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.



Загалом станом на 5 квітня втрати ворога складають:



особового складу - близько 18500 осіб

танків ‒ 676 од

бойових броньованих машин ‒ 1858 од

артилерійських систем – 332 од

РСЗВ - 107 од

засоби ППО - 55 од

літаків – 150 од

гелікоптерів – 134 од

автомобільної техніки - 1322 од

кораблі /катери - 7 од

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Генштаб додає, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Вночі 5 квітня ЗСУ збили 2 ворожі ракети над Дніпропетровщиною