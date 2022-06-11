Про це повідомляє міноборони Великої Британії у twitter.

За інформацією британської розвідки, з квітня російські військові літаки використали для ударів по наземних цілях десятки протикорабельних ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках. Вони призначалися для ураження авіаносців за допомогою ядерної боєголовки. Використання цих ракет для обстрілів наземних цілей зі звичайними боєголовками не може бути точним та призводить до великих руйнувань та жертв серед мирних жителів.

"Ймовірно, Росія використовує такі ракети через брак сучасніших і точніших ракет у той час, як українські сили ППО продовжують утримувати російську ближню авіацію від ударів на більшій частині території країни", - констатували у британській розвідці.

9 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 2,6 тис. ракет.

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