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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією РФ з квітня випустила по наземних цілях в Україні десятки ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках, - британська розвідка

РФ з квітня випустила по наземних цілях в Україні десятки ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках, - британська розвідка

11 червня, 2022 субота
09:22
війна з Росією Окупанти запустили дві ракети

Через дефіцит високоточної зброї Росія активно використовує для враження наземних цілей в Україні розроблені у 1960-х роках протикорабельні ракети X-22

Про це повідомляє міноборони Великої Британії у twitter

За інформацією британської розвідки, з квітня російські військові літаки використали для ударів по наземних цілях десятки протикорабельних ракет Х-22, розроблених у 1960-х роках. Вони призначалися для ураження авіаносців за допомогою ядерної боєголовки. Використання цих ракет для обстрілів наземних цілей зі звичайними боєголовками не може бути точним та призводить до великих руйнувань та жертв серед мирних жителів.

"Ймовірно, Росія використовує такі ракети через брак сучасніших і точніших ракет у той час, як українські сили ППО продовжують утримувати російську ближню авіацію від ударів на більшій частині території країни", - констатували у британській розвідці. 

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Росія
авіація
літаки
мирні жителі
обстріли
ракети
британська розвідка
високоточна зброя
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