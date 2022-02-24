РФ закрила повітряний простір з Україною, - CNN

Про це повідомляє CNN.



"Сповіщення, відоме як "Повідомлення для льотчиків" (NOTAM), охоплює всі п'ять регіонів польотної інформації країни (FIRS) - обмеження авіації в регіонах навколо Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Сімферополя", - йдеться у повідомленні.

Як передає видання, сервіс відстеження польотів FlightRadar24 показує, що Lot 755, прямий рейс Київ Варшава, розвернувся перед входом у повітряний простір України і повертається до польської столиці.



Еспресо.TV повідомляє, що згідно з ресурсом FlightRadar24, над Україною немає жодного літака.





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