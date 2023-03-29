РФ засекретила частину витрат, аби збільшити фінансування війни, - ISW
Росія скорочує витрати бюджету в різних сферах, аби спрямувати більше коштів на військові витрати. Щоб це приховати, Москва засекретила близько третини всіх своїх бюджетних видатків
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
РФ створює умови для ведення затяжної війни та намагається знайти додаткові джерела фінансування військових потреб, - вважають аналітики ISW. Водночас війна в Україні продовжує забирати значну частину федерального бюджету.
"Російські витрати на оборону та безпеку є другою за величиною бюджетною категорією після видатків на соціальні програми", - ідеться у звіті.
За даними аналітиків, у Кремлі намагаються приховати значні витрати і для цього вдаються до різних маніпуляцій із бюджетними коштами.
"Росія засекретила безпрецедентну третину всіх своїх бюджетних видатків, таємні витрати станом на 24 березня вдвічі перевищують аналогічний період 2022 року. Засекречена частка російського бюджету становитиме майже чверть усіх видатків за весь 2023 рік і буде обумовлена зростанням витрат, що класифікуються як "інші витрати в галузі національної оборони", - ідеться у повідомленні.
Такі дії Москви свідчать про формування основи для ведення тривалої війни, вважають у ISW.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють, що російські війська займають близько 65% Бахмута. Сили ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмута і продовжують просуватися вглиб міста.
- В Інституті вивчення війни вважають, що власник групи "Вагнера" Євген Пригожин може використовувати свій вплив на медіаландшафт в Росії, щоб представити себе як претендента на президентських виборах.
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