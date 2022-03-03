РФ завела в Україну 90% військ, які стояли на кордоні, мета - Київ, - Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, повідомляє ЄП.

"Взяття Києва лишається наміром Путіна", - підкреслила вона.

За даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви, які можна долучити до війни проти України.

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет", - заявила Псакі.

У Білому домі зазначають, що ескалація продовжує зростати.



"Вони продовжують добиватися своєї мети – взяття Києва і взяття всієї України" - заявила речниця Білого дому.



