РФ заявила про "набуття чинності" вироку українцю Ширінгу, засудженого в Криму до 12 років ув'язнення
ФСБ РФ заявила, що вирок українцю Костянтину Ширінгу, засудженому в окупованому Криму до 12 років ув'язнення за "шпигунство", набув чинності, попри наміри адвокатів подати касаційну скаргу
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Громадянину України Ширінгу Костянтину Семеновичу, 1960 р.н. Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в задоволенні апеляційної скарги, поданої стороною захисту, відмовив", - розповіли в ФСБ.
Раніше про відхилення апеляції повідомив захисник українця Дмитро Дінзе.
Адвокати збираються оскаржити це рішення в касаційній інстанції, після чого звернуться до ЄСПЛ.
Раніше омбудсман Людмила Денісова зазначала, що в Костянтина Ширінга погіршився стан здоров'я.
- Нагадаємо, у 2021 році лкупанти в Криму відправили Костянтина Ширінга на 12 років до колонії за нібито "шпигунство".
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