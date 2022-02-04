РФ заявила про "набуття чинності" вироку українцю Ширінгу, засудженого в Криму до 12 років ув'язнення

Про це повідомляє Радіо Свобода.



"Громадянину України Ширінгу Костянтину Семеновичу, 1960 р.н. Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в задоволенні апеляційної скарги, поданої стороною захисту, відмовив", - розповіли в ФСБ.



Раніше про відхилення апеляції повідомив захисник українця Дмитро Дінзе.



Адвокати збираються оскаржити це рішення в касаційній інстанції, після чого звернуться до ЄСПЛ.



Раніше омбудсман Людмила Денісова зазначала, що в Костянтина Ширінга погіршився стан здоров'я.

Нагадаємо, у 2021 році лкупанти в Криму відправили Костянтина Ширінга на 12 років до колонії за нібито "шпигунство".

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