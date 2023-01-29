РФ заявила про обстріл з мінометів прикордонного села у Курській області
Росія заявила про "обстріл" з мінометів села Волфіно у Курській області. За словами губернатора, одна людина отримала легкі травми
Про це у телеграмі повідомив губернатор області Роман Старовойт.
Він заявив, що "обстріл" стався під час відновлення електропостачання у селі Волфіно. Він стверджує, що "поранення" отримав один з працівників ремонтної бригади, йому вже надали медичну допомогу.
- У середу, 25 січня, Росія звинуватила ЗСУ в "обстрілі" хутора Отруба, що в Курській області, були пошкоджені лінії електропередач.
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