РФ збільшила інтенсивність ракетних ударів, аби помститися за знищення крейсера "Москва", - Міноборони

Про це речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, останніми днями інтенсивність ракетних ударів по містах України зросла, через намагання росіян помститися за втрату флагмана Чорноморського флоту.

"Таке поняття, як помста, у росіян дійсно є. Ми часто спостерігаємо, що певні дії російської армії бувають нелогічними, оскільки рішення на їх проведення, вочевидь, приймаються більше на емоційному рівні. Наприклад, Російська федерація втратила корабель "Москва", що спричинило невдоволення в російському суспільстві. Тому російській армії потрібно дати якусь відповідь, аби заспокоїти своє населення. В тому числі через жагу помсти кількість ракетних ударів збільшилася", - сказав Мотузяник.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський крейсер "Москва" було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".

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