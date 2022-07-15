РФ звинувачує Україну в обстрілі школи, медпункту, будинку культури та магазину в Курській області

Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт.

Село Дронівка розташоване у Глушківському районі - прикордонному до України.

"Попередньо нарахували понад 25 прильотів. На щастя постраждалих немає! Але противник завдав пошкодження житловим будинкам: у багатьох розбиті шибки, у деяких постраждала покрівля, завдано іншої шкоди. Також зафіксовано пошкодження будівель школи, медпункту, будинки культури, сільради, магазину", - пише росіянин.

У селі немає світла, найближчим часом фахівці розпочнуть роботу з відновлення електропостачання.

Місцева влада обіцяє компенсувати пошкодження жителям села.

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