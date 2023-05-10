РФ звинуватила Україну в обстрілі будівництва "захисного об'єкту", де контузію отримав будівельник

Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт.

Від нібито обстрілу постраждав "захисний об'єкт", який будується неподалік села Гуєво (Суджанський район). Вибухом контужений один із будівельників, який працював на об'єкті. Його доставили до Суджанської центральної районної лікарні, де будівельнику надали першу медичну допомогу.

Обстріл нібито був зафіксований також у селищі Червоножовтневому, Глушківський район. Зафіксовано 6 прильотів. Пошкоджено дах господарської будівлі. Тут обійшлося без потерпілих.