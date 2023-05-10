РФ звинуватила Україну в обстрілі будівництва "захисного об'єкту", де контузію отримав будівельник
Українські військові нібито обстріляли захисний об'єкт, що будується у Курській області Росії
Про це повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойт.
Від нібито обстрілу постраждав "захисний об'єкт", який будується неподалік села Гуєво (Суджанський район). Вибухом контужений один із будівельників, який працював на об'єкті. Його доставили до Суджанської центральної районної лікарні, де будівельнику надали першу медичну допомогу.
Обстріл нібито був зафіксований також у селищі Червоножовтневому, Глушківський район. Зафіксовано 6 прильотів. Пошкоджено дах господарської будівлі. Тут обійшлося без потерпілих.
- Уранці 10 травня у Росії заявили про атаки на нафтопровід "Дружба" у Брянську, полігон поблизу Воронежа, а також нібито збиття ворожого БПЛА під Курськом.
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