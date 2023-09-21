Рис з овочами: рецепт приготування нашвидкуруч та класичний варіант

Існує безліч варіантів як приготувати рис з овочами, включно з вегетаріанськими і веганськими варіаціями, страви з додаванням м'яса або морепродуктів, індійські бір'яні, середньоазійські плови, іспанські паельї та багато інших.

Є декілька простих правил як правильно варити рис з овочами, аби страва вийшла смачною, а рис не збивався у грудочки та не склеювався:

Важливо правильно підібрати сорт рису, це може бути: камоліно, басматі, девзіра тощо. Краще не купуйте рис без зазначення сорту.

Добре промийте рис холодною водою до того моменту, доки вода не стане прозорою. Це допоможе змити з рису надлишковий крохмаль, який сприяє склеюванню зерен.

Під час варіння додайте кілька крапель олії (наприклад, рослинної), це також може запобігти склеюванню рису.

Рис з овочами на сковороді. Інгредієнти:

рис (баматі або парбоілд) – 1 склянка

вода – 2 склянки

одна морква

одна цибуля ріпчаста

один солодкий перець

зелений горошок – 100 г

оливкова олія – 3 ст. л.

сіль та спеції (перець чорний, шафран, коріандр, суха зелень, солодка паприка тощо).

Рис з овочами, рецепт приготування покроково:

Моркву, цибулю та болгарський перець миємо, чистимо та ріжемо дрібно. Ставимо глибоку сковорідку на вогонь, додаємо олію та добре розігріваємо. Смажимо нарізані овочі на середньому вогні 5 хвилин. Додаємо зелений горошок до овочів та продовжуємо смажити ще 4-5 хвилин. Далі солимо, перчимо та додаємо інші спеції. Рівним шаром засипаємо овочі добре промитим рисом. Не перемішуючи, наливаємо кип’яток прямо з чайника. Пропорція води до рису – 2:1, тобто на одну склянку рису треба дві склянки води. Після закипання накриваємо сковорідку кришкою та тушкуємо протягом 18-20 хвилин на маленькому вогні. Коли рис майже повністю увібрав всю воду, лопаткою викладаємо рис і овочі "гіркою", згортаючи від стінок до центру, щоб дати пропаритися під кришкою ще хвилин 7-15 на самому маленькому вогні. На цьому етапі треба уважно слідкувати, щоб рис чи овочі не підгоріли, за необхідності можна перемішати. В результаті гарнір буде розсипчастим. Готово!

Фото: Freepik

Овочі грають важливу роль у цій страві. Їх можна вибирати за власним смаком, або використовувати готові заморожені набори. Це може значно спростити та пришвидшити час приготування страви. Популярні овочі для рису можуть бути такими: брокколі, кукурудза, горошок, морква, баклажани, болгарський перець, цибуля, кабачки, томати тощо.

Рис із замороженими овочами в мультиварці

Інгредієнти:

рис – 1.5 склянки

вода – 2 склянки

одна цибуля ріпчаста

помідор (середнього розміру) – 3 шт.

часник – 3 зубчики

томатна паста – 1-2 ст. л.

рослинна олія – 3 ст. л.

заморожена суміш будь-яких овочів ( 1 упаковка)

сіль та спеції

Рис з овочами в мультиварці. Покрокове приготування:

Добре промийте рис холодною водою. Помідори помити та нарізати кубиками. Цибулю та частик очистити, помити та нарізати дрібно. У чашу мультиварки додати рослинну олію та ввімкнути режим "Випічка" на 20 хвилин. Викласти цибулю та підсмажити 3-5 хвилин, потім висипати з упаковки заморожені овочі та продовжувати смажити ще близько 5 хвилин. Додаємо часник, спеції, помідори, томатну пасту і добре перемішуємо, тушкуємо ще хвилин п'ять. Рівним шаром засипаємо овочі рисом, додаємо сіль. Не перемішуючи, наливаємо кип’яток прямо з чайника. Увімкнути режим "Рис" або "Гречка" і готувати до звукового сигналу мультиварки. Після сигналу про готовність, перемішайте страву та подавайте до столу!

Якщо ви хочете зробити страву ще більш ситною та поживною, варто приготувати таку ж страву з додаванням м'яса.

Рис з овочами та м’ясом. Інгредієнти:

рис – 1 склянка

вода – 2 склянки

м'ясо – 300 г (курятина, свинина або яловичина)

рослинна олія – 2-3 ст. л.

одна морква

одна цибуля ріпчаста

броколі – 200 г

сіль і перець до смаку

соєвий соус (для підсмажування м'яса і овочів)

Покрокове приготування:

Рис промийте у холодній воді, доки вода не стане прозорою. У велику каструлю з товстим дном додайте рис, воду та сіль (небагато). Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму, накрийте каструлю кришкою і готуйте рис на малому вогні приблизно 15-20 хвилин, або до повного випарування води і готовності рису. Після цього вимкніть приту, відставте каструлю і залиште рис з накритою кришкою ще на 10-15 хвилин. У глибокій сковорідці розігрійте рослинну олію. Додайте нарізане шматочками м'ясо і смажте його до золотистої скоринки на середньому вогні. До м’яса додайте нарізану дрібно цибулю, кружечками моркву та броколі суцвіттями і смажте, помішуючи, приблизно 5-7 хвилин, доки овочі не стануть м'якими. Додайте соєвий соус, протушкуйте та спробуйте страву на сіль. Викладіть на сковороду до овочів рис і все перемішайте. Тушкуйте на маленькому вогні 2-3 хвилини. Смачного!

Фото: Freepik