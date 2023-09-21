Рис з овочами: рецепт приготування нашвидкуруч та класичний варіант
Рис з овочами є смачною, здоровою та універсальною стравою, яка може припасти до душі навіть найвибагливішим людям та задовольнити різні дієтичні вимоги
Існує безліч варіантів як приготувати рис з овочами, включно з вегетаріанськими і веганськими варіаціями, страви з додаванням м'яса або морепродуктів, індійські бір'яні, середньоазійські плови, іспанські паельї та багато інших.
Є декілька простих правил як правильно варити рис з овочами, аби страва вийшла смачною, а рис не збивався у грудочки та не склеювався:
- Важливо правильно підібрати сорт рису, це може бути: камоліно, басматі, девзіра тощо. Краще не купуйте рис без зазначення сорту.
- Добре промийте рис холодною водою до того моменту, доки вода не стане прозорою. Це допоможе змити з рису надлишковий крохмаль, який сприяє склеюванню зерен.
- Під час варіння додайте кілька крапель олії (наприклад, рослинної), це також може запобігти склеюванню рису.
Рис з овочами на сковороді. Інгредієнти:
- рис (баматі або парбоілд) – 1 склянка
- вода – 2 склянки
- одна морква
- одна цибуля ріпчаста
- один солодкий перець
- зелений горошок – 100 г
- оливкова олія – 3 ст. л.
- сіль та спеції (перець чорний, шафран, коріандр, суха зелень, солодка паприка тощо).
Рис з овочами, рецепт приготування покроково:
- Моркву, цибулю та болгарський перець миємо, чистимо та ріжемо дрібно.
- Ставимо глибоку сковорідку на вогонь, додаємо олію та добре розігріваємо. Смажимо нарізані овочі на середньому вогні 5 хвилин.
- Додаємо зелений горошок до овочів та продовжуємо смажити ще 4-5 хвилин. Далі солимо, перчимо та додаємо інші спеції.
- Рівним шаром засипаємо овочі добре промитим рисом. Не перемішуючи, наливаємо кип’яток прямо з чайника. Пропорція води до рису – 2:1, тобто на одну склянку рису треба дві склянки води. Після закипання накриваємо сковорідку кришкою та тушкуємо протягом 18-20 хвилин на маленькому вогні.
- Коли рис майже повністю увібрав всю воду, лопаткою викладаємо рис і овочі "гіркою", згортаючи від стінок до центру, щоб дати пропаритися під кришкою ще хвилин 7-15 на самому маленькому вогні. На цьому етапі треба уважно слідкувати, щоб рис чи овочі не підгоріли, за необхідності можна перемішати. В результаті гарнір буде розсипчастим. Готово!
Фото: Freepik
Овочі грають важливу роль у цій страві. Їх можна вибирати за власним смаком, або використовувати готові заморожені набори. Це може значно спростити та пришвидшити час приготування страви. Популярні овочі для рису можуть бути такими: брокколі, кукурудза, горошок, морква, баклажани, болгарський перець, цибуля, кабачки, томати тощо.
Рис із замороженими овочами в мультиварці
Інгредієнти:
- рис – 1.5 склянки
- вода – 2 склянки
- одна цибуля ріпчаста
- помідор (середнього розміру) – 3 шт.
- часник – 3 зубчики
- томатна паста – 1-2 ст. л.
- рослинна олія – 3 ст. л.
- заморожена суміш будь-яких овочів ( 1 упаковка)
- сіль та спеції
Рис з овочами в мультиварці. Покрокове приготування:
- Добре промийте рис холодною водою. Помідори помити та нарізати кубиками. Цибулю та частик очистити, помити та нарізати дрібно.
- У чашу мультиварки додати рослинну олію та ввімкнути режим "Випічка" на 20 хвилин. Викласти цибулю та підсмажити 3-5 хвилин, потім висипати з упаковки заморожені овочі та продовжувати смажити ще близько 5 хвилин. Додаємо часник, спеції, помідори, томатну пасту і добре перемішуємо, тушкуємо ще хвилин п'ять.
- Рівним шаром засипаємо овочі рисом, додаємо сіль. Не перемішуючи, наливаємо кип’яток прямо з чайника.
- Увімкнути режим "Рис" або "Гречка" і готувати до звукового сигналу мультиварки. Після сигналу про готовність, перемішайте страву та подавайте до столу!
Якщо ви хочете зробити страву ще більш ситною та поживною, варто приготувати таку ж страву з додаванням м'яса.
Рис з овочами та м’ясом. Інгредієнти:
- рис – 1 склянка
- вода – 2 склянки
- м'ясо – 300 г (курятина, свинина або яловичина)
- рослинна олія – 2-3 ст. л.
- одна морква
- одна цибуля ріпчаста
- броколі – 200 г
- сіль і перець до смаку
- соєвий соус (для підсмажування м'яса і овочів)
Покрокове приготування:
- Рис промийте у холодній воді, доки вода не стане прозорою.
- У велику каструлю з товстим дном додайте рис, воду та сіль (небагато). Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь до мінімуму, накрийте каструлю кришкою і готуйте рис на малому вогні приблизно 15-20 хвилин, або до повного випарування води і готовності рису. Після цього вимкніть приту, відставте каструлю і залиште рис з накритою кришкою ще на 10-15 хвилин.
- У глибокій сковорідці розігрійте рослинну олію. Додайте нарізане шматочками м'ясо і смажте його до золотистої скоринки на середньому вогні.
- До м’яса додайте нарізану дрібно цибулю, кружечками моркву та броколі суцвіттями і смажте, помішуючи, приблизно 5-7 хвилин, доки овочі не стануть м'якими. Додайте соєвий соус, протушкуйте та спробуйте страву на сіль.
- Викладіть на сковороду до овочів рис і все перемішайте. Тушкуйте на маленькому вогні 2-3 хвилини. Смачного!
Фото: Freepik
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