Рішучість Європи та Америки для України: Зеленський поговорив з канцлером ФРН Шольцом та зустрівся з делегацією Атлантичної ради
Зеленський з Шольцом обговорили безпекову ситуацію та допомогу ППО, а з делегацією Атлантичної ради – авіаційну коаліцію та лідерство свободи й демократії
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. І я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи", - зазначив президент.
Також він розповів, що зустрівся сьогодні з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради. Хороша, корисна розмова для захисту спільних цінностей, усіх у світі, хто цінує свободу.
"Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату – до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів. І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто Президенту Байдену й обом партіям Конгресу.
Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті. Вирішується нами, разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає!", - додав Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, також у вівторок, 30 травня, Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії ВAE Systems, яка виготовляє танки Challenger, та обговорив розміщення виробництва їхньої продукції в Україні.
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