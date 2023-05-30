Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. І я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи", - зазначив президент.

Також він розповів, що зустрівся сьогодні з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради. Хороша, корисна розмова для захисту спільних цінностей, усіх у світі, хто цінує свободу.

"Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату – до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів. І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто Президенту Байдену й обом партіям Конгресу.

Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті. Вирішується нами, разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає!", - додав Володимир Зеленський.