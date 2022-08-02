Рівень безнадії в армії РФ множиться, - головний редактор Defense Express Катков

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

Він прокоментував перехоплення розмов окупантів, де один із військових, що ЗСУ - це друга армія світу.

"Я думаю, чим далі, тим менше буде розмов окупантів. В чому особливість того ж самого HIMARS - в нього надзвукова швидкість польоту ракети. Це високоточна надзвукова зброя, яка летить з швидкістю декілька махів. Треба розуміти, що часу для розмов, коли по ним будуть летіти високоточні снаряди, там буде все менше і менше. Якщо брати по ряду перехоплень і починати з березня, то рівень безнадії в російській армії просто множиться. До зовсім тупих доходить, що на українській землі їх чекає тільки доля стати добривом", - підсумував Катков.