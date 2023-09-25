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Різотто з грибами, морепродуктами та овочами. Рецепти приготування

25 вересня, 2023 понедiлок
20:00
рецепти Ризотто

Різотто – це відома на цілий світ італійська страва. Її готують з круглого зернистого крохмалистого рису особливих сортів, а також - додають бульйон

Різотто з грибами

рецепт Різотто з грибами

Інгредієнти для різотто:

  • бульйон курячий – півтора літра
  • гриби - жменя білих сушених
  • гриби - дві великі жмені свіжих грибів любих
  • одна цибуля ріпчаста
  • дві селера черешкові
  • вино біле сухе - 75 мл
  • рис - 400 г
  • зелень (за смаком)
  • олія оливкова
  • один лимон
  • сир пармезан - 100 г
  • масло вершкове - 100 г

Покроковий рецепт приготування різотто:

  • селеру та цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії
  • сухі гриби заливаємо гарячим курячим бульйоном
  • до обсмаженої цибулі з селерою додаємо рис
  • робити малий вогонь
  • вливаємо вино
  • помішуємо увесь час
  • коли вино випарується, вливаємо частинами гарячий бульйон
  • набряклі сухі гриби нарізаємо
  • додаємо в різотто
  • вливаємо насичений грибним смаком бульйон
  • розігріваємо сковорідку
  • додаємо трішки олії
  • обсмажуємо на ній свіжі гриби
  • в готове ризото додаємо вершкове масло
  • додаємо тертий пармезан, обсмажені гриби, улюблені трави, олію, сік лимона
  • солимо, перчимо
  • накриваємо кришкою
  • даємо настоятися
  • розкладаємо по тарілках
  • посипаємо пармезаном

Смачного!.

Різотто з морепродуктами

Інгредієнти:

  • одна цибуля
  • королівські креветки - 300 г
  • кальмари - 200 г
  • оливкова олія - 50 мл
  • рис - 200 г
  • біле вино сухе - 50 мл
  • бульон з креветки - один літр
  • петрушка - 20 г
  • сир "Пармезан" - 50 г

Покроковий рецепт приготування:

  • нарізаємо цибулю дрібними кубиками
  • чистимо тигрові креветки
  • робимо надрізи уздовж спини
  • миємо та нарізаємо кальмари
  • обсмажуємо на оливковій олії цибулю до легкого золотистого відтінку
  • додаємо до цибулі рис
  • все перемішуємо
  • обсмажуємо рис з цибулею протягом кількох хвилин
  • збільшуємо вогонь
  • додаємо вино, постійно помішуємо різотто, аж поки рис не вбере в себе всю рідину
  • додаємо в рис невелику порцію бульйону з креветок
  • перемішуємо
  • тримаємо на вогні аж доки рис не вбере в себе весь бульйон
  • процедуру повторюємо кілька разів
  • різотто постійно мішаємо
  • миємо петрушку
  • дрібно її нарізаємо
  • морепродукти обсмажуємо на вершковому маслі  
  • солимо, перчимо
  • додаємо в різотто підсмажені морепродукти
  • додаємо петрушку
  • додаємо пармезан
  • накриваємо сковорідку кришкою
  • залишаємо на кілька хвилин
  • подаємо до столу.

Різотто з овочами

Інгредієнти:

  • одна склянка круглого рису
  • половина морквини
  • одна ріпчаста цибуля
  • один зубок часнику
  • жменя стручків зеленої квасолі
  • три ложки зеленого горошку
  • брокколі – 200 г
  • три ложки рослинного масла
  • сіль, мелений перець (за смаком)

Покроковий рецепт приготування різотто з овочами:

  • очищаємо та миємо овочі
  • нарізаємо моркву і цибулю
  • вичавлюємо часник
  • стручки зеленої квасолі нарізаємо на смужки навскоси
  • брокколі розділяємо на більш дрібні суцвіття
  • у каструлю заливаємо гарячою водою брокколі, квасолю та зелений горошок
  • варимо овочі після закипання ще сім хвилин
  • відкидаємо на друшляк
  • у сотейнику змішуємо цибулю і моркву
  • вливаємо рослинне масло
  • обсмажуємо овочі
  • додаємо часник
  • перебираємо, миємо й сушимо рис
  • перекладаємо крупу в овочеву пасеровку
  • перемішуємо
  • підсмажуємо масу з крупою ще дві хвилини
  • вливаємо півлітра гарячої води
  • підсипаємо соль, перцю за смаком
  • зменшуємо вогонь
  • прикриваємо кришкою, щоб вся волога випаровувалась
  • додаємо до гарячої страви попередньо відварені овочі
  • перемішуємо.

Ризотто

Фото: Getty Image

 

Смачного!

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