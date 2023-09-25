Abrams, Avenger та безпілотники: особливості озброєння Збройних Сил України. Колонка Сергія Згурця
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Різотто з грибами, морепродуктами та овочами. Рецепти приготування
Різотто – це відома на цілий світ італійська страва. Її готують з круглого зернистого крохмалистого рису особливих сортів, а також - додають бульйон
Різотто з грибами
Інгредієнти для різотто:
- бульйон курячий – півтора літра
- гриби - жменя білих сушених
- гриби - дві великі жмені свіжих грибів любих
- одна цибуля ріпчаста
- дві селера черешкові
- вино біле сухе - 75 мл
- рис - 400 г
- зелень (за смаком)
- олія оливкова
- один лимон
- сир пармезан - 100 г
- масло вершкове - 100 г
Покроковий рецепт приготування різотто:
- селеру та цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії
- сухі гриби заливаємо гарячим курячим бульйоном
- до обсмаженої цибулі з селерою додаємо рис
- робити малий вогонь
- вливаємо вино
- помішуємо увесь час
- коли вино випарується, вливаємо частинами гарячий бульйон
- набряклі сухі гриби нарізаємо
- додаємо в різотто
- вливаємо насичений грибним смаком бульйон
- розігріваємо сковорідку
- додаємо трішки олії
- обсмажуємо на ній свіжі гриби
- в готове ризото додаємо вершкове масло
- додаємо тертий пармезан, обсмажені гриби, улюблені трави, олію, сік лимона
- солимо, перчимо
- накриваємо кришкою
- даємо настоятися
- розкладаємо по тарілках
- посипаємо пармезаном
Смачного!.
Різотто з морепродуктами
Інгредієнти:
- одна цибуля
- королівські креветки - 300 г
- кальмари - 200 г
- оливкова олія - 50 мл
- рис - 200 г
- біле вино сухе - 50 мл
- бульон з креветки - один літр
- петрушка - 20 г
- сир "Пармезан" - 50 г
Покроковий рецепт приготування:
- нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- чистимо тигрові креветки
- робимо надрізи уздовж спини
- миємо та нарізаємо кальмари
- обсмажуємо на оливковій олії цибулю до легкого золотистого відтінку
- додаємо до цибулі рис
- все перемішуємо
- обсмажуємо рис з цибулею протягом кількох хвилин
- збільшуємо вогонь
- додаємо вино, постійно помішуємо різотто, аж поки рис не вбере в себе всю рідину
- додаємо в рис невелику порцію бульйону з креветок
- перемішуємо
- тримаємо на вогні аж доки рис не вбере в себе весь бульйон
- процедуру повторюємо кілька разів
- різотто постійно мішаємо
- миємо петрушку
- дрібно її нарізаємо
- морепродукти обсмажуємо на вершковому маслі
- солимо, перчимо
- додаємо в різотто підсмажені морепродукти
- додаємо петрушку
- додаємо пармезан
- накриваємо сковорідку кришкою
- залишаємо на кілька хвилин
- подаємо до столу.
Різотто з овочами
Інгредієнти:
- одна склянка круглого рису
- половина морквини
- одна ріпчаста цибуля
- один зубок часнику
- жменя стручків зеленої квасолі
- три ложки зеленого горошку
- брокколі – 200 г
- три ложки рослинного масла
- сіль, мелений перець (за смаком)
Покроковий рецепт приготування різотто з овочами:
- очищаємо та миємо овочі
- нарізаємо моркву і цибулю
- вичавлюємо часник
- стручки зеленої квасолі нарізаємо на смужки навскоси
- брокколі розділяємо на більш дрібні суцвіття
- у каструлю заливаємо гарячою водою брокколі, квасолю та зелений горошок
- варимо овочі після закипання ще сім хвилин
- відкидаємо на друшляк
- у сотейнику змішуємо цибулю і моркву
- вливаємо рослинне масло
- обсмажуємо овочі
- додаємо часник
- перебираємо, миємо й сушимо рис
- перекладаємо крупу в овочеву пасеровку
- перемішуємо
- підсмажуємо масу з крупою ще дві хвилини
- вливаємо півлітра гарячої води
- підсипаємо соль, перцю за смаком
- зменшуємо вогонь
- прикриваємо кришкою, щоб вся волога випаровувалась
- додаємо до гарячої страви попередньо відварені овочі
- перемішуємо.
Фото: Getty Image
Смачного!
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