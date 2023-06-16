Робоча група підтримала ініціативу "ЄС" щодо Героїв Бузкового гаю – Ірина Геращенко
Робоча група, яка готує зміни до законодавства щодо соціального захисту військових, підтримала ініціативу "Європейської Солідарності" про надання статусу учасників бойових дій бійцям тероборони, які загинули в перші дні повномасштабного вторгнення і не встигли оформити відповідні документи
Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, пише сайт партії "ЄС".
"Важливі новини від робочої групи по законодавству для військових! Підтримано ініціативу "ЄС" щодо тих добровольців, які в перші хвилини війни взяли в руки зброю, але через знищення відомостей не встигли отримати відповідні підтверджуючі документи", – пише Геращенко.
"Робоча група підтримала правку, що у разі втрати або пошкодження іменного списку частини Сил тероборони чи невнесення прізвища воїна такий список формується наказом Головнокомандувача ЗСУ за зверненням військовослужбовця, а у разі його загибелі (смерті) – за зверненням членів його сім’ї. Це справедливо. Це стосується загиблих, розстріляних окупантами в Бузковому Гаю в Херсоні. Памʼять про Героїв – це святе!", – пише Ірина Геращенко.
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