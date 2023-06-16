Робоча група підтримала ініціативу "ЄС" щодо Героїв Бузкового гаю – Ірина Геращенко

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, пише сайт партії "ЄС".

"Важливі новини від робочої групи по законодавству для військових! Підтримано ініціативу "ЄС" щодо тих добровольців, які в перші хвилини війни взяли в руки зброю, але через знищення відомостей не встигли отримати відповідні підтверджуючі документи", – пише Геращенко.

"Робоча група підтримала правку, що у разі втрати або пошкодження іменного списку частини Сил тероборони чи невнесення прізвища воїна такий список формується наказом Головнокомандувача ЗСУ за зверненням військовослужбовця, а у разі його загибелі (смерті) – за зверненням членів його сім’ї. Це справедливо. Це стосується загиблих, розстріляних окупантами в Бузковому Гаю в Херсоні. Памʼять про Героїв – це святе!", – пише Ірина Геращенко.