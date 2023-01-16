Робочий тиждень в Україні почався зі значного дефіциту в енергосистемі, аварійні відключення застосовано в п'яти областях, - Укренерго
Станом на понеділок 16 січня в енергосистемі України зафіксовано значний дефіцит електроенергії, пов'язаний із обстрілами, погодою та початком робочого тижня
Про це повідомляє Укренерго.
"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано зі зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - йдеться в повідомленні.
У компанії наголосили, що ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів).
Через перевищення лімітів споживання електроенергії застосовано аварійні відключення у п’яти областях України, але їхня кількість може зростати.
- 14 січня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, зафіксовано прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.
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