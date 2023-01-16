Про це повідомляє Укренерго.

"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано зі зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів).

Через перевищення лімітів споживання електроенергії застосовано аварійні відключення у п’яти областях України, але їхня кількість може зростати.

14 січня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, зафіксовано прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.

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