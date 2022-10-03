Світлини Катерина Усик опублікувала в сторіс в Instagram.

"Родина возз’єднується. Людина 6 місяців дома не була. Моя лялечка", – прокоментувала Катерина.

Окрім Лізи, у пари є молодші діти Михайло та Кирило. Ліза – найстарша.

У березні в будинку Усиків у Ворзелі жили окупанти. Тоді Катерина Усик шокувала світлинами з їхнього подвірʼя, на якому залишились борозни від танків.

До 26 лютого 2022 року російські війська захопили Гостомель, Бородянку, Ворзель і Бучу. Понад місяць частина міст та селищ Київщини були під окупацією росіян.

28 березня українські війська виграли битву під Ірпенем і почали відвойовувати багато населених пунктів.

До 2 квітня українські військові відновили контроль над усією Київською областю, повністю припинивши її окупацію.

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