"Родина возз'єднується": дружина Усика показала доньку, яка повернулась до України
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилась сімейними фото зі старшою донькою подружжя Лізою, яка вперше за період повномасштабної війни приїхала додому
Світлини Катерина Усик опублікувала в сторіс в Instagram.
"Родина возз’єднується. Людина 6 місяців дома не була. Моя лялечка", – прокоментувала Катерина.
Окрім Лізи, у пари є молодші діти Михайло та Кирило. Ліза – найстарша.
У березні в будинку Усиків у Ворзелі жили окупанти. Тоді Катерина Усик шокувала світлинами з їхнього подвірʼя, на якому залишились борозни від танків.
- До 26 лютого 2022 року російські війська захопили Гостомель, Бородянку, Ворзель і Бучу. Понад місяць частина міст та селищ Київщини були під окупацією росіян.
- 28 березня українські війська виграли битву під Ірпенем і почали відвойовувати багато населених пунктів.
- До 2 квітня українські військові відновили контроль над усією Київською областю, повністю припинивши її окупацію.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.41
Купівля 40.41Продаж 41.38
-
EUR
Купівля 39.01Продаж 40.22
- Актуальне
- Важливе