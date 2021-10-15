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Родина Злочевських відмовилась від ліцензій на видобуток вуглеводнів

15 жовтня, 2021 п'ятниця
20:46

Сім'я ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського добровільно відмовилась від двох ліцензій на видобування вуглеводнів

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Люди, які відомі в нашій країні, вони продовжують відмовлятись від ліцензій, які отримали. Ми можемо подякувати родині Злочевських. Вони відмовились від двох ліцензій на вуглеводні", - сказав Данілов.

За його словами, РНБО визначила 23 компанії, які сумнівним чином отримали ліцензії на видобування нафти й газу.

"У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні було доручено СБУ розібратися, як так сталося, що ці компанії отримали ці дозволи", - сказав Данілов.

Загальна кількість компаній, які володіють ліцензіями на надрокористування з незрозумілих підстав, за словами Данілова, перевищує дві сотні. 

Він нагадав, що з 1 листопада запрацює відкритий реєстр дозволів щодо видобутку.

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видобуток
надра
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