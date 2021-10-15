Родина Злочевських відмовилась від ліцензій на видобуток вуглеводнів
Сім'я ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського добровільно відмовилась від двох ліцензій на видобування вуглеводнів
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Люди, які відомі в нашій країні, вони продовжують відмовлятись від ліцензій, які отримали. Ми можемо подякувати родині Злочевських. Вони відмовились від двох ліцензій на вуглеводні", - сказав Данілов.
За його словами, РНБО визначила 23 компанії, які сумнівним чином отримали ліцензії на видобування нафти й газу.
"У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні було доручено СБУ розібратися, як так сталося, що ці компанії отримали ці дозволи", - сказав Данілов.
Загальна кількість компаній, які володіють ліцензіями на надрокористування з незрозумілих підстав, за словами Данілова, перевищує дві сотні.Він нагадав, що з 1 листопада запрацює відкритий реєстр дозволів щодо видобутку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе