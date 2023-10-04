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На сметані, смальці або молоці. Рогалики на кожен день
Рогалики, рецепт яких дуже популярний у нашій країні, виробляють з різних видів тіста та із різною начинкою
Рогалики на молоці та дріжджах
Інгредієнти:
- борошно - 500 г
- сухі дріжджі - дві чайні ложки
- цукор - п’ять столових ложок
- два яйця
- вершкове масло - 75 г
- молоко - 200 мл
- сіль - 0,5 чайної ложки
- дві столові ложки насіння кунжуту
- повидло для начинки - 100 г
Покроковий рецепт приготування:
- змішуємо дріжджі, тепле молоко, столову ложку цукру і дві столові ложки борошна
- залишаємо постояти, щоб дріжджі активувалися
- просіюємо в миску борошно
- додаємо цукор, що залишився
- додаємо сіль, збите яйце, дріжджову масу
- замішуємо тісто
- додаємо масло
- ретельно вимішуємо тісто
- залишаємо його на одну годину для підйому
- готове тісто розділяємо на 12 шматочків
- скачуємо з кожного кульку
- накриваємо рушником
- даємо постояти ще десять хвилин
- розкачуємо кожну кульку у витягнуту смужку
- кладемо на один край ложку начинки
- притискаємо краї, щоб повидло не витекло
- робимо з іншого краю чотири прорізи
- формуємо рогалик
- переносимо усі рогалики на застелене пергаментом деко
- залишаємо на двадцять хвилин
- змащуємо рогалики збитим яйцем
- посипаємо насінням кунжуту
- запікаємо при температурі 180 градусів двадцять хвилин в духовці.
Рецепт рогаликів на сметані
Інгредієнти:
- вершкове масло - 200 г
- сметана - 200 г
- одне яйце
- чотири склянки пшеничного борошна
- повидло - 250 г
- цукрова пудра (за смаком)
Покроковий рецепт приготування рогаликів на сметані:
- додаємо розтоплене масло в сметану
- не забуваємо про яйце
- далі всипаємо борошно
- ретельно замішуємо руками тісто в однорідну масу
- розкатуємо його товщиною 0.5 см
- розкатаний лист розрізаємо на чотири частини, а кожну частину - на чотири трикутника
- у ширшу частину трикутника викладаємо густе повидло
- згортаємо рогалики від широкої частини тіста до вузької
- викладаємо на деко з пергаментом
- змащуємо яйцем
- відправляємо на пів години в духовку при температурі 190 градусів
- готовий смаколик посипаємо цукровою пудрою
- подаємо до столу.
Рогалики на смальці
Інгредієнти:
Тісто
- борошно - 400 г
- смалець - 200 г
- сметана - 200 г
- розпушувач - одна чайна ложка
Начинка
- густе варення, родзинки, горіхи, шоколад тощо
- цукор для обмакування
- цукрова пудра (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
- поєднуємо розпушувач, борошно, смалець та сметану
- замішуємо тісто
- даємо йому годинку постояти
- розкачуємо частину тіста
- ділимо на сектори
- кладемо начинку
- завертаємо від края до центру
- обмакуємо верхню частину в цукор
- викладаємо на деко
- запікаємо пів години в духовці при температурі 190 С.
Смачного!
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