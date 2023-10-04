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На сметані, смальці або молоці. Рогалики на кожен день

4 жовтня, 2023 середа
11:21
рецепти Рогалики на молоці та дріжджах

Рогалики, рецепт яких дуже популярний у нашій країні, виробляють з різних видів тіста та із різною начинкою


Рогалики на молоці та дріжджах

Інгредієнти:

  • борошно - 500 г
  • сухі дріжджі - дві чайні ложки
  • цукор - п’ять столових ложок
  • два яйця
  • вершкове масло - 75 г
  • молоко - 200 мл 
  • сіль - 0,5 чайної ложки
  • дві столові ложки насіння кунжуту
  • повидло для начинки - 100 г

Рогалики на молоці та дріжджах

Покроковий рецепт приготування:

  • змішуємо дріжджі, тепле молоко, столову ложку цукру і дві столові ложки борошна
  • залишаємо постояти, щоб дріжджі активувалися
  • просіюємо в миску борошно
  • додаємо цукор, що залишився
  • додаємо сіль, збите яйце, дріжджову масу
  • замішуємо тісто
  • додаємо масло
  • ретельно вимішуємо тісто
  • залишаємо його на одну годину для підйому
  • готове тісто розділяємо на 12 шматочків
  • скачуємо з кожного кульку
  • накриваємо рушником 
  • даємо постояти ще десять хвилин
  • розкачуємо кожну кульку у витягнуту смужку
  • кладемо на один край ложку начинки 
  • притискаємо краї, щоб повидло не витекло
  • робимо з іншого краю чотири прорізи 
  • формуємо рогалик
  • переносимо усі рогалики на застелене пергаментом деко 
  • залишаємо на двадцять хвилин 
  • змащуємо рогалики збитим яйцем
  • посипаємо насінням кунжуту
  • запікаємо при температурі 180 градусів двадцять хвилин в духовці.

Рецепт рогаликів на сметані

Інгредієнти:

  • вершкове масло - 200 г
  • сметана - 200 г
  • одне яйце
  • чотири склянки пшеничного борошна
  • повидло - 250 г
  • цукрова пудра (за смаком)

Покроковий рецепт приготування рогаликів на сметані:

  • додаємо розтоплене масло в сметану
  • не забуваємо про яйце
  • далі всипаємо борошно
  • ретельно замішуємо руками тісто в однорідну масу
  • розкатуємо його товщиною 0.5 см 
  • розкатаний лист розрізаємо на чотири частини, а кожну частину - на чотири трикутника
  • у ширшу частину трикутника викладаємо густе повидло 
  • згортаємо рогалики від широкої частини тіста до вузької
  • викладаємо на деко з пергаментом
  • змащуємо яйцем
  • відправляємо на пів години в духовку при температурі 190 градусів
  • готовий смаколик посипаємо цукровою пудрою 
  • подаємо до столу.

Рогалики на смальці

Інгредієнти:

Тісто

  • борошно - 400 г 
  • смалець - 200 г 
  • сметана - 200 г 
  • розпушувач - одна чайна ложка

Начинка

  • густе варення, родзинки, горіхи, шоколад тощо
  • цукор для обмакування
  • цукрова пудра (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

  • поєднуємо розпушувач, борошно, смалець та сметану 
  • замішуємо тісто 
  • даємо йому годинку постояти 
  • розкачуємо частину тіста
  • ділимо на сектори
  • кладемо начинку 
  • завертаємо від края до центру
  • обмакуємо верхню частину в цукор 
  • викладаємо на деко
  • запікаємо пів години в духовці при температурі 190 С.

Смачного!

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