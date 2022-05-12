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Росавіація припинила публікацію статистики авіаперевезень

12 травня, 2022 четвер
08:55
Світ Росавіація

Агентство авіатранспорту "Росавіація" з невідомих причин припинило публікацію статистичних даних авіаперевезень. Раніше звітність оприлюднювалася щомісяця

Про це інформує Українська Правда з посиланням на російський Интерфакс.


Повідомляється, що віднедавна російське агентство повітряного транспорту "Росавіація" припинило публікувати звітність авіаперевезень.

Попередньо Росавіація щомісяця регулярно оприлюднювала оперативні дані про пасажиропотік авіакомпаній РФ.

Інформація про перевезення традиційно розкривалася кожні два тижні. На початку кожного місяця виходили оперативні дані про пасажиропотік російських авіакомпаній за попередній звітний місяць. Наприкінці місяця публікувалися уточнені дані.

Крім того, протягом місяця Росавіація зазвичай розкривала дані про пасажиропотік через аеропорти Московського авіавузла ("Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково"), потім - через всі російські аеропорти. Також публікувалася статистика інтенсивності використання повітряного простору РФ російськими та іноземними перевізниками.

У квітні агентство не опублікувало жоден із цих показників.

Росавіація підтвердила Интерфаксу інформацію про призупинення публікації статистики, проте причину представництво агентства не пояснило.

  • Нагадаємо, з 8 березня російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила про припинення здійснення всіх закордонних рейсів.

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