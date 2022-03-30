Росії переговори з Україною потрібні для того, щоб зменшити санкційний список, - Пекар

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Росія ніколи не надає жодного значення будь-яким переговорам. Росія розуміє тільки силу, так склалось історично. Всі переговори потрібні Росії, щоб вводити в оману. Російське керівництво розраховує на те, що провівши переговори з Україною, з них почнуть знімати санкції. Так само і українській стороні вигідно проводити переговори, бо Захід хоче, щоб вели перемовини з РФ.” - пояснив Пекар



Пекар вважає, що переговори між Україною та Росією не призведуть до підписання якогось договору. За його словами, різна риторика сторін переговорів доводить, що результат буде негативний



“Різне роз'яснення результату переговорів черговий раз доводить, що результат буде негативний. Бо насправді справжній перемовний трек той, який ведуть ЗСУ. Основний переговірник з боку України це ЗСУ. І там, дякувати Богу, все добре. Можливо не так швидко, як би хотілось, але ситуація там змінюється щодня на краще.” - додав Пекар

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбувалися перемовини України з РФ, під час яких обговорили міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і питання поводження з полоненими відповідно до міжнародних конвенцій.

30 березня на перемовинах із Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав.