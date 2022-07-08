Нардеп VIII скликання поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Треба говорити відверто, Росія 8 років нарощувала свої запаси боєприпасів. Але на сьогодні ми перебиваємо їм логістику й зберігання. Як не крути, а снаряди, які підвозяться залізничними коліями, треба десь зберігати, щоб підвозити на передову. Наше завдання: за допомогою розвідки, супутників, партизанів вичисляти такі логістичні центри росіян і знищувати. Таким чином ми їх залишатимемо без зброї та пального", - зазначив Лапін.

Український захисник додав, що наразі російські загарбники мають перевагу в артилерії, але ЗСУ поступово нівелюють цю перевагу.

"Не треба недооцінювати російських окупантів. Вони теж вчаться воювати, розосереджувати свої сили. А враховуючи перевагу Росії в артилерії на багатьох напрямках, на сьогодні наша піхота дійсно виживає. Але щобільше наші Збройні сили будуть насичені артилерією, тим швидше ми будемо просуватися", - зауважив Ігор Лапін.

На Миколаївщині 7 липня окупанти вбили двох цивільних, поранили 54, обстріляли будинки й фермерське господарство.

За даними Генштабу станом на ранок 8 липня, ЗСУ завдали ворогу втрат в районі Богородичного під час його спроби наступу та відкинули окупантів назад. Проте війська РФ наступають у напрямку Веселої Долини та в районі Спірного, тривають бої.

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