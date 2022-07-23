Росія боїться втратити Херсон і через зернову угоду хотіла підвести Україну до перемир'я, але фокус не вдався, - генерал Мусаєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Альнур Мусаєв прокоментував наміри Путіна щодо іранської зустрічі та можливий план підведення України до перемир'я.

"Ця іранська зустріч, як її назвали "Тегеран-22", у якій одна сторона, Іран і Туреччина, хотіла обговорити питання Сирії. А Путіна натомість цікавили його величезні проблеми та безпорадність у його "спеціальній терористичній операції" в Україні. У зерновому питанні він прагнув досягнути якогось перемир'я на Півдні України, а саме у Херсоні. Це свідчить про те, що Росія дуже боїться майбутніх поразок на Півдні та втрати Херсона. Тому він намагався вмовити Ердогана, щоб той вмовив Україну на угоду, у якій він нібито дозволяє вивіз українського зерна, а на заміну Україна повинна оголосити перемир'я у Херсоні. Але цей фокус йому не вдався", - пояснив генерал.