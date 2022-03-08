Росія бомбардує українські міста некерованими авіабомбами, – розвідка
Для бомбардування українських міст авіація російських військ використовує некеровані авіаційні бомби
Про це повідомляють на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України із посиланням на свідчення одного з полонених російських військових.
В українській розвідці нагадали, що 5 березня над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув.
"Льотчика було взято в полон, його звати Олександр Красноярцев, майор, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ (аеродром "Шагол", м. Челябінськ). Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст", – зазначають у повідомленні.
Зауважимо, що воєначальники та пропагандисти окупантів стверджують, що для бомбардування вони використовують високоточну зброю. Однак полонений військовий зауважує, що вони скидали на житлові квартали некеровані авіабомби вільного падіння.
"Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин проти людяності армії окупанта", – додають у розвідці.
- Нагадаємо, станом на 12 годину 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення.
- Додамо, триває тринадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї.
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