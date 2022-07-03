Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у фейсбук.

"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - зазначив вні.

За його даними, попередньо обійшлося без жертв, але в місті серйозні руйнування.

"Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!" - закликав він.

Нагадаємо, Росія 2 липня увечері зі "смерчу" завдала удару по Краматорську.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb