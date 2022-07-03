Росія другий день поспіль обстріляла Краматорськ зі смерчів, попередньо - без жертв
Російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру у Краматорську зі смерчів, у місті значні руйнування
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у фейсбук.
"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", - зазначив вні.
За його даними, попередньо обійшлося без жертв, але в місті серйозні руйнування.
"Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!" - закликав він.
- Нагадаємо, Росія 2 липня увечері зі "смерчу" завдала удару по Краматорську.
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